ATP 250 Bastad 2026: Darderi a un passo dal back-to-back, supera Vallejo e agguanta la finale

Prosegue la cavalcata di Luciano Darderi all’ATP 250 di Bastad 2026: il numero 18 al mondo elimina Daniel Adolfo Vallejo (6-4 6-7(11) 6-3 in 2 ore e 58 minuti) e raggiunge la sua settima finale ATP in carriera. Il bilancio è 5-1, con l’unica sconfitta rimediata da Francisco Cerundolo all’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Darderi avrà la possibilità di difendere il titolo e i 250 punti conquistati proprio sulla terra svedese 12 mesi fa, si tratta già della terza finale nel 2026 (tutte su terra rossa).

Nonostante la sconfitta, la settimana di Bastad è storica per Vallejo che riporta un tennista paraguaiano in una semifinale ATP a 24 anni di distanza dall’ultima volta. La prima volta tra i migliori quattro di un torneo ATP vale il best ranking per il classe 2004 di Asuncion: dal prossimo aggiornamento entrerà nei primi 70 al mondo, avvicinandosi a circa 100 punti dalla Top 50.

La partita

Ad inizio match i servizi non sono un fattore: Darderi allunga 2-0, ma Vallejo ricuce il distacco per impattare sul 2-2. L’italiano allunga nuovamente con il secondo break. Quando Darderi serve per il parziale, però, succede letteralmente di tutto: l’azzurro sciupa 12 set point, Vallejo ha 3 palle del contro-break, si giocano 32 punti che vedono anche i primi 3 doppi falli di Darderi, ma la 13esima chance è quella buona per chiudere 6-4.

Le montagne russe del primo set lasciano il posto alla calma piatta del secondo, che scivola senza sussulti fino al tie-break. Vallejo gioca all’arrembaggio: aggressivo appena ne ha l’occasione, spesso e volentieri a rete. Funziona fino al 6-5, poi Darderi si riaccende e si torna a lottare punto su punto fino al dritto in rete che manda avanti Vallejo 12-11 e sevizio. Questa volta il paraguaiano non trema e rinvia la pratica al terzo. Nel set decisivo però non c’è partita: Darderi allunga subito e non concede nulla al servizio (appena due punti per Vallejo) conquistando la finale.