Tabellone ATP 250 Kitzbuhel 2026: tutti gli accoppiamenti, Cinà o Giustino per i colori azzurri

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Kitzbuhel 2026, in programma su terra rossa dal 20 al 26 luglio. Sarà Alexander Bublik a guidare il seeding dopo la cancellazione dall’entry list di Flavio Cobolli. Assieme al kazako (campione in carica del torneo) ci saranno i cugini Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, rispettivamente numero 2 e numero 3, con Tomas Martin Etcheverry che sarà testa di serie numero 4. Subito dopo Wimbledon si era cancellato dall’entry list anche Matteo Berrettini, ma l‘Italia sarà comunque rappresentata dal vincente del derby tra Federico Cinà e Lorenzo Giustino valido per il secondo e decisivo turno di qualificazioni. Di seguito il tabellone completo.

PARTE ALTA

(1) Bublik bye

Diaz Acosta vs (Q)

Molcan vs Ofner

Altmaier vs (7) Collignon

(4) Etcheverry bye

(WC) Schwaerzler vs (Q)

Vallejo vs (Q)

Kopriva vs (5) Buse

PARTE BASSA

(8) Cerundolo vs Trungelliti

(WC) Neumayer vs Hanfmann

Baez vs Kecmanovic

(3) Rinderknech bye

(6) Struff vs Shevchenko

(WC) Muller vs Navone

(Q) vs Halys

(2) Vacherot bye