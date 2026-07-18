Qualificazioni ATP 250 Kitzbuhel 2026: Cinà al turno decisivo, ora il derby con Giustino

Non sbaglia Federico Cinà nel match di primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Kitzbuhel 2026. Il palermitano supera in 1 ora e 46 minuti il polacco Daniel Michalski (n.299 ATP) con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 e stacca il pass per giocarsi l’accesso al tabellone principale del torneo austriaco. Un match non semplice per l’azzurro, partito benissimo nel primo parziale, dominato in lungo in largo sin dai primi punti, come certifica il break ottenuto in apertura. Nel secondo set arriva la reazione del polacco che prima annulla 2 chance di break, poi strappa il servizio all’avversario nel sesto gioco e ristabilisce la parità. Nel terzo e decisivo parziale, Federico è ancora incisivo nei primi game: break conquistato nel secondo e gestito alla perfezione prima di archiviare la pratica.

Al turno decisivo, la testa di serie numero 4 delle quali se la vedrà con il connazionale Lorenzo Giustino (n.196 ATP), uscito indenne dal match contro la wildcard e padrone di casa Nico Hipfl (n.915 ATP) per 6-2 6-4. Il 34enne napoletano è reduce dalla finale persa in rimonta nel Challenger 50 di Liege con il tedesco Florian Broska.

Il momento di forma

Attuale numero 184 del mondo, Cinà sta vivendo probabilmente il periodo più complicato della sua ottima stagione, cominciata alla grande con il trionfo nel Challenger 75 di Pune. Dopo aver conquistato il primo main draw Slam della carriera al Roland Garros e aver raggiunto il secondo turno, il siciliano ha perso al secondo turno di quali a Wimbledon e ha incassato due sconfitte ai primi turni dei Challenger rumeni di Brasov e Iasi, prima di uscire all’esordio nel 250 di Gstaad contro il francese Quentin Halys.