Australian Open 2026, primo 6-0 subito da Medvedev negli Slam: glielo infligge Tien

Il match di ottavi di finale dell’Australian Open 2026 tra Daniil Medvedev e Learner Tien è passato alla storia già dopo due set. L’americano ha infatti vinto il parziale d’apertura per 6-4 prima di rifilare all’avversario un clamoroso 6-0. Numeri alla mano, si tratta del primo bagel subito in carriera da Medvedev in un match a livello Slam. Per dare l’idea dell’eccezionalità dell’accaduto, basti pensare che il russo ha giocato in carriera 125 incontri nei Major per un totale di 451 set disputati.