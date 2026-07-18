Qualificazioni ATP 250 Estoril 2026: tutto facile per Pellegrino, è al secondo turno

Andrea Pellegrino ha superato agevolmente il primo turno di qualificazioni all’ATP 250 di Estoril 2026. L’azzurro ha avuto la meglio sulla wild card locale Joao Silva con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 18 minuti. Un break nel primo set e tre nel secondo parziale hanno consentito all’italiano di vincere agevolmente il proprio match. Si tratta dello stesso torneo in cui Pellegrino conquistò la finale nel 2025, quando l’evento era un Challenger 175. Il tennista pugliese fu protagonista di una grandissima cavalcata che dalle qualificazioni lo portò fino alla finale, dove Alex Michelsen si impose 6-4 6-4. Lo scorso anno il torneo si disputò ad inizio maggio, conseguentemente Pellegrino ha già scartato i punti ottenuti.

Pellegrino, al turno decisivo di qualificazioni di Estoril, affronterà il peruviano Gonzalo Bueno (176 ATP) con cui non ci sono precedenti. Bueno nel corso del 2026 ha conquistato una finale (Challenger 75 di Campinas) e una semifinale (Challenger 50 Tigre) che lo hanno portato fino ala 175esima posizione mondiale, suo best ranking. Per l’italiano sarebbe la quinta volta in stagione in un main draw ATP passando per le qualificazioni. Spiccano gli ingressi nei tabelloni principali degli Internazionali d’Italia (ottavi di finale) e del Roland Garros (primo turno).