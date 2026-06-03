Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 4 giugno con Bolelli e Vavassori

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 4 giugno del Roland Garros 2026. Giorno di riposo per il singolare maschile, che sarà in campo venerdì con le semifinali, tocca alle semifinali del singolare maschile e del torneo di doppio, con protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Court Philippe-Chatrier
ore 12.00 – (1) Errani/Vavassori vs Dabrowski/King
non prima delle 15.00 – (8) Andreeva vs (15) Kostyuk
a seguire – (Q) Chwalinska vs (1) Sabalenka o (25) Shnaider
Court Suzanne-Lenglen
ore 11.00 – Halys/Herbert vs (2) Heliovaara/Pattens
dopo il necessario riposo – (1) Granollers/Zeballos vs (5) Bolelli/Vavassori