Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 4 giugno con Bolelli e Vavassori

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 4 giugno del Roland Garros 2026. Giorno di riposo per il singolare maschile, che sarà in campo venerdì con le semifinali, tocca alle semifinali del singolare maschile e del torneo di doppio, con protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Court Philippe-Chatrier



ore 12.00 – (1) Errani/Vavassori vs Dabrowski/King

non prima delle 15.00 – (8) Andreeva vs (15) Kostyuk

a seguire – (Q) Chwalinska vs (1) Sabalenka o (25) Shnaider

Court Suzanne-Lenglen



ore 11.00 – Halys/Herbert vs (2) Heliovaara/Pattens

dopo il necessario riposo – (1) Granollers/Zeballos vs (5) Bolelli/Vavassori