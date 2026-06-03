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Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 4 giugno con Bolelli e Vavassori

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali d'Italia 2026
Simone Bolelli e Andrea Vavassori - Foto FITP

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 4 giugno del Roland Garros 2026. Giorno di riposo per il singolare maschile, che sarà in campo venerdì con le semifinali, tocca alle semifinali del singolare maschile e del torneo di doppio, con protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Court Philippe-Chatrier

ore 12.00 – (1) Errani/Vavassori vs Dabrowski/King
non prima delle 15.00 – (8) Andreeva vs (15) Kostyuk
a seguire – (Q) Chwalinska vs (1) Sabalenka o (25) Shnaider

Court Suzanne-Lenglen

ore 11.00 – Halys/Herbert vs (2) Heliovaara/Pattens
dopo il necessario riposo – (1) Granollers/Zeballos vs (5) Bolelli/Vavassori

 

 

 

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