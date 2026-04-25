Masters/WTA 1000 Madrid 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 26 aprile con Sinner e Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 26 aprile del Masters 1000 di Madrid 2026. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Gli azzurri, rispettivamente testa di serie numero uno e sei, saranno impegnati con il danese Elmer Moller e l’olandese Tallon Griekspoor. Grande attesa sul Manolo Santana per la sfida tra le due promesse Joao Fonseca e Rafael Jodar, che si scontreranno nell’ultimo match di giornata.
IL PROGRAMMA COMPLETO
MANOLO SANTANA STADIUM
ore 11.00 – (25) Cirstea vs (3) Gauff
a seguire – (29) Griekspoor vs (6) Musetti
non prima delle 16.00 – (1) Sinner vs (Q) Moller
non prima delle 20.00 – (32) Zheng vs (2) Rybakina
a seguire – (27) Fonseca vs (WC) Jodar
ARANTXA SANCHEZ STADIUM
ore 11.00 – (11) Lehecka vs (33) Michelsen
non prima delle 13.00 – (19) Mertens vs Pliskova
a seguire – (5) Pegula vs (26) Kostyuk
non prima delle 19.00 – Kopriva vs (22) Rinderknech
non prima delle 21.30 – Potapova vs (21) Ostapenko
STADIUM 3
ore 11.00 – Siniakova vs McNally
a seguire – (13) Noskova vs (20) Samsonova
a seguire – (21) Fils vs Nava
non prima delle 17.30 – (19) Norrie vs Tirante
COURT 4
ore 11.00 – Sierra vs Sonmez
a seguire – (Q) Prizmic vs (25) Etcheverry
COURT 5
non prima delle 13.00 – (1) Errani/Paolini vs Siegemund/Zvonareva o Jovic/Mboko