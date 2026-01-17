Australian Open 2026: Alcaraz e Musetti in campo insieme (VIDEO)

In preparazione all’inizio dell’Australian Open, C arlos Alcaraz e Lorenzo Musetti hanno svolto una sessione di allenamento insieme. Per il n.1 e il nuovo n.5 del mondo si tratta di una delle ultime occasioni per testare il proprio stato di forma prima che venga dato il via alle danze. Lo spagnolo vorrà superare un ostacolo finora insormontabile, i quarti di finale, ed esordirà nella giornata di domani domenica 18 gennaio contro il beniamino di casa Adam Walton. Mentre il carrarino, mai spintosi oltre il terzo turno nel torneo, farà il suo debutto contro Raphael Collignon.