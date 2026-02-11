ATP Buenos Aires 2026: Berrettini sconfitto al secondo turno da Kopriva

Matteo Berrettini non è riuscito a superare l’ostacolo secondo turno nell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Il suo cammino sulla terra battuta in Argentina si è interrotto contro il ceco Vit Kopriva, vittorioso con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 35 minuti. Match impegnativo sin dall’inizio per l’azzurro, molto vulnerabile al servizio e incapace di strappare la battuta all’avversario (appena due le palle break conquistate). Non c’è però da disperare considerando che, per via degli infortuni, la sua stagione era di fatto cominciata appena 24 ore prima con la vittoria ai danni di Federico Coria. Il suo 2026 proseguirà in Brasile per l’ATP 500 di Rio de Janeiro, in programma la prossima settimana.

La partita

Primo set complicato per Berrettini, che innanzitutto fatica in risposta, non solo non riuscendo a procurarsi neppure una palla break ma non arrivando neppure mai ai vantaggi. L’azzurro non se la passa troppo bene neppure quando serve e, dopo una chance di break salvata nell’ottavo gioco, capitola nel turno di battuta seguente al quarto set point. Dopo circa un’ora di gioco caratterizzata da scambi molto lunghi e fisici, è Kopriva a prevalere per 6-4.

Il copione sembra poter cambiare in avvio di secondo set, con Matteo in grado di procurarsi due palle break nel terzo gioco. Non riesce tuttavia a sfruttarle e riprende a inseguire nel punteggio. Pur continuando a lottare fino alla fine, una condizione fisica non ottimale lo penalizza e il break conquistato da Kopriva nell’ottavo gioco risulta decisivo. Per il ceco, che chiude 6-3, si tratta della prima volta ai quarti di finale sul rosso a Buenos Aires.