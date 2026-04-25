L’orario di Musetti-Griekspoor: data e diretta tv terzo turno Masters 1000 Madrid 2026

Lorenzo Musetti sfida Tallon Griekspoor per un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. Per il carrarino si tratta della seconda partita, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, ha superato in due set molto lottati Hubert Hurkacaz. Entrambi i precedenti danno ragione all’olandese, il prossimo match sarà la prima sfida sulla terra battuta. Il n.33 del mondo ha superato in due set Dzumhur.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI DOMENICA 26 APRILE

QUANDO E DOVE VEDERE MUSETTI – GRIEKSPOOR IN TV

La sfida tra Musetti e Griekspoor andrà in scena domenica 26 aprile nel secondo match dalle 11.00 sul Manolo Santana. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).