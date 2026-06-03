Roland Garros 2026, medical timeout per Berrettini contro Arnaldi

Medical timeout per Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi, sfida valida per i quarti di finale del Roland Garros 2026. Dopo aver perso il primo set 7-5 e sotto 2-1 senza break, nel secondo il tennista romano ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema al quadricipite e la coscia sinistra. Al momento non sembrano esserci i presupposti per il ritiro.
RITIRO PER BERRETTINI, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE
AGGIORNAMENTO 22.32 – Opta per il ritiro Berrettini, che si ferma sul 7-5 5-2.
AGGIORNAMENTO 22.31 – Si va al cambio campo sul 7-5 5-2 Arnaldi e Berrettini più che zoppicante.
AGGIORNAMENTO 22.30 – Infortunio per Berrettini che sembra più serio del previsto, dal box fanno cenno al romano di ritirarsi.
AGGIORNAMENTO 22.17 – Berrettini rientra in campo.
AGGIORNAMENTO 22.14 – Iniziano i tre minuti di trattamento.
AGGIORNAMENTO 22.12 – Berrettini rientra negli spogliatoi per ricevere il trattamento.