Binaghi: “Sinner nettamente favorito per Wimbledon, speriamo in wild card Berrettini”

“Sinner? Con Sinner ed il suo staff vale la regola ‘Nessuna nuova buona nuova‘, lui si è meritato una bella vacanza nella mia Sardegna, è nettamente favorito a Wimbledon, c’è un titolo da confermare e siamo la Nazione da battere”. Così Angelo Binaghi, presidente della FITP, a margine dell’incontro con l’Accademia dello Sport per la solidarietà di Bergamo, a poco più di due settimane dal via del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner sarà chiamato a difendere il titolo del 2025. Ai Championships Matteo Berrettini rischia di dover disputare le qualificazioni, il numero uno FITP si è mosso per cercare di far assegnare una wild card al tennista romano, finalista a Londra nel 2021: “Wild card a Berrettini? Ho scritto una lettera al direttore di Wimbledon, e siamo fiduciosi che Matteo possa giocare – come giusto che sia visto gli ultimi risultati – direttamente nel tabellone principale di Wimbledon”.

Roland Garros storico

Nonostante il passaggio a vuoto di Sinner e l’assenza di Musetti, l’Italia si è presa la scena al Roland Garros, portando ben tre tennisti ai quarti di finale: “Tre giocatori dei Quarti in uno Slam l’Italia non li ha mai avuti, rimane il rammarico perchè nel quinto quando si pensava Cobolli potesse essere favorito sono arrivato quei due crampi che hanno pregiudicato l’equilibrio che poteva vedere il nostro ragazzo vincitore.