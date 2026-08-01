Arthur Géa, primo francese classe 2005 in una finale ATP

Arthur Géa, grazie alla finale raggiunta a Los Cabos, in Messico, sconfiggendo Lam Coleman Wong, è il primo giocatore francese, tra quelli nati nel 2005, a disputare una finale nel circuito maggiore. È anche la sua prima finale ATP mai raggiunta.

Il transalpino è arrivato a Los Cabos quasi per caso. Avrebbe infatti dovuto giocare al Challenger di Bloomfield Hills e tuttavia, a causa di alcuni problemi con voli e bagagli, si è trovato impossibilitato a raggiungere la destinazione prevista, decidendo, in extremis, di optare per il torneo messicano. Uno scherzo del destino che, alla fine, si è rivelato salvifico per Géa, che altrimenti non avrebbe avuto la possibilità di giocarsi la prima finale ATP e, perché no, accettato che tutto è possibile, sognare il primo titolo della carriera nel circuito maggiore. L’avversario per la finale è un rinato Denis Shapovalov.

Gli altri tennisti francesi, per ciascun anno di nascita dopo il 1990, ad aver disputato per primi una finale ATP: