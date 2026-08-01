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Arthur Géa, primo francese classe 2005 in una finale ATP

Jacopo Di Lorenzo
By Jacopo Di Lorenzo
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Arthur Gea all'Australian Open 2026
Arthur Gea colpisce di dritto - Foto Patrick Hamilton/IPA

Arthur Géa, grazie alla finale raggiunta a Los Cabos, in Messico, sconfiggendo Lam Coleman Wong, è il primo giocatore francese, tra quelli nati nel 2005, a disputare una finale nel circuito maggiore. È anche la sua prima finale ATP mai raggiunta.

Il transalpino è arrivato a Los Cabos quasi per caso. Avrebbe infatti dovuto giocare al Challenger di Bloomfield Hills e tuttavia, a causa di alcuni problemi con voli e bagagli, si è trovato impossibilitato a raggiungere la destinazione prevista, decidendo, in extremis, di optare per il torneo messicano. Uno scherzo del destino che, alla fine, si è rivelato salvifico per Géa, che altrimenti non avrebbe avuto la possibilità di giocarsi la prima finale ATP e, perché no, accettato che tutto è possibile, sognare il primo titolo della carriera nel circuito maggiore. L’avversario per la finale è un rinato Denis Shapovalov.

Gli altri tennisti francesi, per ciascun anno di nascita dopo il 1990, ad aver disputato per primi una finale ATP:

  • 2005: Arthur Géa
  • 2004: Arthur Fils
  • 2003: Giovanni Mpetshi Perricard
  • 2002: Arthur Cazaux
  • 2001: Valentin Royer
  • 2000: Hugo Gaston
  • 1999: Corentin Moutet
  • 1998: Ugo Humbert
  • 1997: Alexandre Muller
  • 1996: Benjamin Bonzi
  • 1995: Arthur Rinderknech
  • 1994: Lucas Pouille
  • 1991: Pierre-Hugues Herbert

 

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