Sinner, 82 settimane da numero 1 ATP: Agassi nel mirino e Cincinnati per il ritorno

Ottantadue settimane da Re. Jannik Sinner ha ufficialmente iniziato la sua 82esima settimana al vertice del ranking mondiale, consolidando il decimo posto nella classifica dei giocatori rimasti più a lungo al numero 1 ATP. Il sorpasso su Lleyton Hewitt, fermo a quota 80, è ormai alle spalle, mentre il prossimo obiettivo porta il nome di Andre Agassi. Lo statunitense occupa la nona posizione con 101 settimane trascorse sul trono del tennis mondiale. L’azzurro si trova quindi a 19 lunedì di distanza: mantenendo ininterrottamente la vetta, l’altoatesino potrebbe raggiungerlo il 7 dicembre.

Il cinque volte campione Slam guida la classifica con 13.450 punti, ben 4.970 in più rispetto ad Alexander Zverev. Il tedesco occupa la seconda posizione a quota 8.480 (400 punti da difendere a Montreal), mentre Carlos Alcaraz, fermo da aprile per l’infortunio al polso destro, è scivolato al terzo posto con 8.160 punti. Un margine enorme, che ha già permesso a Jannik di blindare il ruolo di prima testa di serie anche allo US Open, quarto e ultimo Major della stagione.

Dopo il trionfo londinese, Sinner ha deciso di concedersi un periodo di riposo e ha ufficialmente rinunciato al Masters 1000 di Montreal al via il 2 agosto. Una scelta simile a quella compiuta nella passata stagione, quando l’azzurro saltò il torneo canadese per concentrarsi sul successivo appuntamento statunitense. Il ritorno in campo è dunque atteso al Masters di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto e già inserito nella sua programmazione. In Ohio, Sinner dovrà difendere i 650 punti conquistati con la finale raggiunta nel 2025, quando fu costretto al ritiro contro Alcaraz dopo appena cinque game. Cincinnati sarà quindi l’unico vero banco di prova prima di Flushing Meadows.