Internazionali d’Italia 2026, Darderi da favola: batte Jodar e conquista la semifinale

Luciano Darderi è in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026. Grazie al successo arrivato a notte inoltrata (quando l’orologio segnava le 2.02) sul Campo Centrale del Foro Italico ai danni di Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-0 dopo 3 ore e 7 minuti di gioco, l’azzurro ha conquistato la prima semifinale della sua carriera in un Masters 1000. Il classe 2002 diventa così l’ottavo italiano nell’Era Open a disputare almeno il penultimo atto del torneo di Roma. Dopo la vittoria sul numero tre del mondo Alexander Zverev, arriva un altro successo in lotta di assoluto prestigio per Darderi che venerdì si giocherà un posto in finale con Casper Ruud.

PRIMO SET

Parte benissimo il quarto di finale dell’azzurro, che apre con un break messo a segno nel primo game. Il numero 18 del tabellone allunga sul 2-0, ma Jodar si sblocca nel terzo gioco e poi pareggia i conti sul 3-3. Lo spagnolo si porta al comando per la prima volta nel match sul 4-3 quando torna l’equilibrio al servizio. Nel nono game Jodar annulla una palla break e sale sul 5-4. A decidere il primo set è un tie-break al quale si arriva dopo un’interruzione di 18 minuti per scarsa visibilità, data dai problemi arrivati dal fumo dei fuochi d’artificio provenienti dallo Stadio Olimpico che aveva comportato un malfunzionamento del sistema elettronico. Nel tie-break Jodar sale sul 5-2, ma subisce il rientro di Darderi che vincendo cinque punti di fila mette le mani sul parziale d’apertura.

SECONDO SET

Il secondo set si apre sulla falsariga del primo con il numero 20 del mondo che tiene prima a zero la battuta e poi a 30 trova il break per portarsi sul 2-0. Annullando tre palle del controbreak, Darderi sale sul 3-0. Nel quarto gioco Jodar salva due chance del doppio break e nel game successivo strappa la battuta per accorciare le distanze sul 3-2. Lo spagnolo salva due palle break consecutive e recuperando dal 15-40 impatta sul 3-3. Darderi, seppur con fatica, resta avanti e nel decimo gioco si procura in risposta sul 5-4 i primi due match point, ma con freddezza Jodar li annulla entrambi e pareggia i conti sul 5-5. Nel game successivo è il classe 2006 di Madrid a trovare il break che gli varrà anche la conquista del secondo parziale.

TERZO SET

In apertura di set Darderi tiene la battuta e poi trova il break vincendo un game fiume da 26 punti alla sesta opportunità per portarsi sul 2-0. L’azzurro conferma poi il vantaggio e sale sul 3-0. Jodar sembra non averne più dal punto di vista di fisico e con un doppio fallo concede un nuovo break che porta Luciano sul 4-0. Arrivano i crampi per lo spagnolo che fa fatica anche a muoversi e Darderi veleggia verso il successo finale sigillando con un altro 6-0 il passaggio del turno.