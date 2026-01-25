Australian Open 2026, Tien: “Mai tolto piede dall’acceleratore, miglioro partita dopo partita”

“Direi sicuramente di aver giocato vicino al mio meglio, se non proprio al massimo. Sì, sono davvero contento di come ho giocato dall’inizio alla fine. Anche quando ero in vantaggio ho cercato di non togliere il piede dall’acceleratore“. Così Learner Tien, in conferenza stampa, dopo la grande prestazione contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. Dominio assoluto dello statunitense, che archivia la pratica con il punteggio di 6-4 6-0 6-3 e diventa il più giovane statunitense a raggiungere i quarti a Melbourne da Andy Roddick nel 2002. “Sento di stare giocando sempre un po’ meglio partita dopo partita e ogni match faccio un piccolo salto in termini di livello e di comfort in campo. In questo momento mi sento meglio di quanto mi sia sentito per tutta la settimana”, aggiunge Tien, al primo quarto di finale Slam della carriera.

TIEN-MEDVEDEV: È 3-1 NEGLI H2H

Si conferma l’ottima tradizione di Tien contro Medvedev. Dal primo turno dell’Australian Open 2025 agli ottavi del 2026 sempre in terra Down Under, l’americano ha vinto tre dei quattro confronti con l’ex numero 1 del mondo. Successi all’Australian Open 2025 e 2026 e nell’ATP 500 di Pechino, mentre unico ko nel Masters 1000 di Shanghai 2025. “Sento di avere molta più esperienza adesso – afferma Tien tornando sulla vittoria al primo turno a Melbourne nel 2025 -. Voglio dire, è passato solo un anno, ma è comunque molto di più rispetto a quanto ne avessi allora. Quindi penso che soprattutto la chiarezza mentale in certi momenti faccia davvero una grande differenza”.

ZVEREV AI QUARTI

Tien incontrerà sul suo cammino Alexander Zverev, finalista dell’edizione 2025 e reduce da una prestazione solida con Francisco Cerundolo. Sarà il terzo confronto tra i due, con testa a testa in parità: vittoria statunitense nell’ATP 500 di Acapulco 2025, successo tedesco al Roland Garros 2025. “La prima volta che abbiamo giocato, dubito che lui fosse vicino al suo miglior livello. La seconda volta che ci siamo affrontati, a Parigi, ha giocato molto meglio. Non credo di essere riuscito a strappargli nemmeno un servizio durante tutto l’incontro. Ovviamente ero sulla terra battuta, era un po’ diverso, ma penso che entrambi siamo cresciuti parecchio dall’ultima volta che abbiamo giocato. E quindi credo che ora lui stia probabilmente giocando molto meglio rispetto alla prima volta che ci siamo affrontati”.