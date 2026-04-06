AtpNews

Masters 1000 Monte-Carlo 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 7 aprile con Sinner, Berrettini e Darderi

By Antonio Sepe
1 Min Read
Jannik Sinner in azione a Indian Wells 2026
Jannik Sinner - Charles Baus/CSM/Shutterstock/IPA

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 7 aprile del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Debuttano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, opposti rispettivamente a Humbert e Baez. Sul Campo Ranieri III sarà Matteo Berrettini ad aprire le danze, mentre il terzo italiano impegnato risponde al nome di Luciano Darderi. Previsti tutti i restanti incontri di primo turno e quattro sfide di secondo turno (oltre a Sinner e Alcaraz debuttano anche Bublik e De Minaur).

IL PROGRAMMA COMPLETO

COURT RAINIER III

ore 11.00 – (LL) Bautista Agut vs (WC) Berrettini
a seguire – Humbert vs (2) Sinner
a seguire – (1) Alcaraz vs Baez
a seguire – (WC) Monfils vs (8) Bublik

COURT DES PRINCES

ore 11.00 – Etcheverry vs Dimitrov
a seguire – Mensik vs Marozsan
a seguire – Popyrin vs (9) Ruud
a seguire – Norrie vs (5) De Minaur

COURT EA DE MASSY

ore 11.00 – Hurkacz vs (15) Darderi
a seguire – Atmane vs (LL) Quinn
a seguire – Moutet vs (Q) Muller

COURT 9

ore 12.30 – Cilic vs (Q) Shevchenko
a seguire – Cobolli/Darderi vs Goransson/King

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

