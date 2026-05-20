Troicki entra nel team di Djokovic

Cambio nel box di Novak Djokovic, che sarà accompagnato a partire dal Roland Garros dal connazionale Viktor Troicki. Con l’obiettivo di conquistare a Parigi il 25° titolo Slam della sua carriera, Nole si è allenato in questi giorni insieme all’ex numero 12 al mondo, che dal 2021 è anche capitano della nazionale serba di Coppa Davis.

Troicki è solamente l’ultima delle guide serbe alle quali Djokovic aveva deciso di affidarsi negli ultimi anni dopo Nenad Zimonjić, Dušan Vemić e Boris Bošnjaković, tutt’ora presente nel team. In panchina, nell’ultimo periodo Troicki aveva lavorato anche al fianco di Miomir Kecmanovic, con il quale ha collaborato fino a poche settimane fa, e con Hamad Medjedovic.