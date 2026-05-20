Qualificazioni Roland Garros 2026, Cadenasso eliminato: Riedi al turno decisivo

Si ferma la corsa di Gianluca Cadenasso nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro, numero 197 della classifica mondiale, dopo la vittoria al debutto su Liam Broady si è arreso alla diciassettesima testa di serie del tabellone cadetto Leandro Riedi con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-5 dopo 2 ore e 22 minuti di gioco. Per un posto nel main draw, lo svizzero affronterà al turno decisivo il beniamino di casa Pierre-Hugues Herbert che ha beneficiato del ritiro di Jan Choinski.

Tanto equilibrio nel primo set dove sono i servizi a spadroneggiare. Si arriva al tie-break senza alcuna chance per i giocatori in risposta e ad avere la meglio è Cadenasso che si impone per 7 punti a 5. Prosegue spedito seguendo l’ordine delle battute anche il secondo parziale, ma nel decimo gioco arrivano tutte insieme le prime palle break del match quando Riedi, avanti 5-4, si porta sullo 0-40 e al secondo set point va a segno.

Nel terzo set arrivano anche le prime opportunità in risposta per Cadenasso, che nel quinto game va a segno alla seconda palla break e strappa il servizio per portarsi avanti 3-2. L’azzurro conferma il break di vantaggio, ma Riedi pareggia i conti sul 4-4. Cadenasso riesce però subito a tornare avanti piazzando un nuovo break a 15. Al momento di servire per il match, l’azzurro cede però nuovamente la battuta e Riedi sorpassa sul 6-5 prima di chiudere la partita in risposta.