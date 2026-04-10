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Tabellone qualificazioni ATP 500 Monaco 2026: tutti gli accoppiamenti

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini
Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini

È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 500 di Monaco 2026. Il torneo tedesco, in programma dal 13 al 19 aprile, vede due azzurri a caccia del main draw: presenti Andrea Pellegrino e Lorenzo Giustino, che si sfideranno nel primo turno. Il vincente incontrerà uno tra Alexander Shevchenko, numero 1 del seeding, e la wild card Diego Dedura.

IL TABELLONE COMPLETO

(1) Shevchenko vs (WC) Dedura
Giustino vs (5) Pellegrino

(2) Dzumhur vs Sackho
(WC) Rehberg vs (8) Fery

(3) Nava vs Foggin
Carballes Baena vs (7) Molcan

(4) Choinski vs Huesler
(WC) Topo vs (6) Blanchet

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