ATP 250 Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 14 gennaio. Esordio per Darderi

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 14 gennaio per l’ATP 250 di Auckland 2026. Esordio stagionale per la testa di serie n.1 Ben Shelton che aprirà il programma di giornata sul Centre Court. Si apre l’anno anche per Luciano Darderi che sfiderà la wild card Alejandro Tabilo. In campo anche Ruud e Mensik.
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO
CENTRE COURT
ore 23:30 – (1) Shelton vs Comesana
a seguire – (4) Darderi vs (WC) Tabilo
non prima delle ore 02:30 – (5) Norrie vs Mpetshi Perricard
non prima delle ore 06:00 – (2) Ruud vs Monfils o Marozsan
a seguire – (3) Mensik vs Medjedovic o Kovacevic
GRANDSTAND
ore 23:30 – Muller o Giron vs Michelsen
a seguire – Broosby vs (7) Baez
a seguire – (8) Borges vs Etcheverry