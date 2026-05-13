Internazionali d’Italia 2026, Bolelli e Vavassori ai quarti

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono l’ultima coppia a raggiungere i quarti di finale nel tabellone di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Gli azzurri, che lo scorso anno al Foro Italico uscirono di scena al debutto nel derby con Bondioli/Caniato, per la seconda volta dopo il 2024 giocheranno i quarti del Masters 1000 di Roma grazie al successo ottenuto ai danni di Andre Goransson ed Evan King con il punteggio di 7-6(4) 7-6(0).
Partita decisamente equilibrata con una sola palla break concessa, dalla coppia svedese-statunitense, nei due set che ha premiato in entrambi i tie-break Bolelli/Vavassori, i quali, per un posto in semifinale, affronteranno i primi favoriti del tabellone Heliovaara/Patten.