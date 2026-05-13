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Challenger Valencia, esordio ok per Berrettini: è al secondo turno

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia 2026
Matteo Berrettini - Foto FITP

Buona la prima per Matteo Berrettini al Challenger 175 di Valencia. Reduce dalla sconfitta con Alexei Popyrin al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, il romano, sceso al numero 100 della classifica ATP, si è imposto al debutto con il punteggio di 6-4 6-2 sul giapponese Taro Daniel (n. 335 ATP). Al secondo turno l’azzurro se la vedrà con la testa di serie numero 4 del tabellone Camilo Ugo Carabelli. Presenti in main draw anche Alejandro Tabilo, numero 1 del seeding e dalla parte del tabellone di Matteo, Jaume Munar (n.2) e Zizou Bergs (n.3).

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