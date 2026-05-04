Internazionali d’Italia 2026: Paolini per difendere il titolo, il cammino ipotetico verso la finale

Jasmine Paolini tornerà in campo al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia 2026. La numero 9 del tabellone sarà chiamata a difendere il titolo della passata stagione e troverà di fronte a sé un cammino ricco di insidie per l’approdo in finale.

Ovviamente, in virtù della sua testa di serie, l’azzurra sfrutterà il bye al primo turno e, nel secondo round, troverà una tra la romena Jaqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Al terzo turno possibile incrocio con Elise Mertens, che guida i testa a testa con la toscana per 4-2; poi, agli ottavi, con la fresca finalista del WTA 1000 di Madrid, Mirra Andreeva. Nei quarti di finale potrebbe essere Coco Gauff a ostacolare il cammino di Jas, mentre in semifinale ci sarebbe una super sfida con Aryna Sabalenka o Amanda Anisimova. E, se dovesse arrivare un’altra finale, l’avversaria più probabile non potrebbe che essere la regina della terra rossa Iga Swiatek o la campionessa dell’Australian Open 2025 Elena Rybakina.

IL CAMMINO DI PAOLINI VERSO LA FINALE

Primo turno – bye

Secondo turno – Cristian/Haddad Maia

Terzo turno – Mertens

Ottavi di finale – Andreeva

Quarti di finale – Gauff

Semifinale – Sabalenka/Anisimova

Finale – Swiatek/Rybakina