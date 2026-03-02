Master 1000 Indian Wells 2026: focus sugli italiani presenti nelle qualificazioni

Saranno tre gli italiani presenti nelle qualificazioni del Master 1000 di Indian Wells: Francesco Maestrelli, Luca Nardi e Stefano Travaglia. A partire dalle 19:00 di lunedì 2 marzo, i tre si giocheranno un posto nel tabellone principale del primo “mille” stagionale, rispettivamente contro Nicolas Jarry, Trevor Svajda e Aleksandar Vukic.

Contents Maestrelli

Nardi

Travaglia

Maestrelli

Il pisano torna a giocare un 1000 a quasi due anni di distanza: l’ultimo match risale al primo turno di Roma 2024, quando venne sconfitto 1-6 6-3 3-6 dal cinese Juncheng Shang. Inoltre, per Maestrelli si tratta del primo 1000 fuori dall’Italia, ma ci arriva nel momento migliore della sua carriera. Il suo avversario sarà Nicolas Jarry che, viceversa, è in un momento di estrema difficoltà: sono ben 10 le sconfitte consecutive tra tornei ATP e Challenger e i fasti del 2024, quando raggiunse la finale proprio a Roma arrivando al best ranking di numero 16, sembrano davvero lontani. Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

Nardi

Luca Nardi, invece, arriva alle qualificazioni di Indian Wells con un andamento molto altalenante. Dopo tre primi turni consecutivi tra Challenger 125 di Canberra, ATP 250 di Adelaide ed Australian Open, il pesarese ha centrato la finale al Challenger 125 di Manama e i quarti di finale all’ATP 250 di Montpellier. Dopodiché la tendenza si è nuovamente invertita: ottavi al Challenger 125 di Pau, uscita al secondo turno di qualificazioni al 500 di Dubai. Negli Emirati è stato poi ripescato e, da lucky loser, sconfitto da Jiri Lehecka dopo due ore di lotta. Nardi affronterà Trevor Svajda, classe 2006 californiano, fratello del Top 100 Zachary. Nel 2026 ha vinto un solo match, ma rimane un prospetto molto interessante che su cemento ha ottenuto già ottimi risultati quali due ITF a giugno 2025 e la finale del Challenger 75 di Winston-Salem. Match meno banale di quanto possa sembrare. I due non si sono mai affrontati prima.

Travaglia

Il classe 1991, quanto a sorteggio, è sicuramente il più sfortunato dei tre azzurri: affronterà il Top 100 Vukic, capace di raggiungere i quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide 2026 partendo dalle qualificazioni. Tuttavia, da quel momento in poi, l’australiano non ha più vinto una partita. Difatti, dopo l’uscita di scena al primo turno dell’Australian Open, è stato sconfitto al primo turno di qualificazioni sia all’ATP 500 di Doha che all’ATP 500 di Dubai. Travaglia, al contrario ha trovato una buona continuità a livello Challenger: quarti di finale a Manama, semifinale e nuovamente quarti nei due tornei di Tenerife. Anche in questo caso non ci sono precedenti tra i due.