Wawrinka da record: secondo tennista più anziano di sempre in Top 100

Con l’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 2 marzo, Stan Wawrinka ha stabilito un record di longevità. Difatti, è diventato il secondo tennista più anziano di sempre in Top 100 alla veneranda età di 40 anni, 11 mesi e 2 giorni. Ha dunque superato di poco Roger Federer che si è fermato a 40 anni, 10 mesi e 26 giorni il 4 luglio 2022. Nonostante l’incredibile rendimento del duo svizzero c’è chi ha fatto meglio: Ken Rosewall, nel lontano 1979, stabilì quello che è ancora il record per il tennista più anziano di sempre in Top 100: 44 anni, 11 mesi e 13 giorni.

Nel club dei quarantenni ancora presenti tra i migliori 100 del mondo, figurano anche Ivo Karlovic (40 anni, 10 mesi e 2 giorni) e Jimmy Connors (40 anni, 5 mesi e 6 giorni). Nella Top 10 di questa speciale graduatoria compare un’altra icona del tennis recente giunta all’ultima stagione della carriera: Gael Monfils. Il francese, infatti, ha fatto l’ultima apparizione tra le prime cento posizioni il 5 gennaio 2026, in corrispondenza del primo aggiornamento dell’anno nuovo, all’età di 39 anni, 4 mesi e 4 giorni. Dopodiché, la scadenza dei 250 punti della vittoria all’ATP 250 di Auckland 2025 lo ha fatto precipitare in classifica.