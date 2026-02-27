Monfils vede del Potro a bordocampo e rievoca le loro sfide (VIDEO)

Gael Monfils sta disputando la sua ultima stagione da tennista professionista. Giovedì 26 febbraio è stato premiato all’ATP 500 di Acapulco di cui fu finalista nell’edizione 2009, quando ancora si disputava su terra. Tra gli spettatori del match di secondo turno, in cui il francese è stato sconfitto 3-6 3-6 da Valentin Vacherot, c’era anche l’ex numero 3 del mondo Juan Martin del Potro. I due si sono affrontati solo due volte nella loro carriera, entrambe a Rotterdam, entrambe finite con la vittoria dell’argentino (2013 e 2014). Vedendolo a bordocampo, Monfils ha detto: “Abbiamo avuto delle battaglie bellissime, sei un grandissimo campione. Grazie di essere qui Juan Martin e grazie anche a tutti i presenti”.