Vacherot: “Posso battere chiunque, imparo moltissimo ogni giorno”

“Il mio tennis è cresciuto tantissimo e sono in grado di battere chiunque”. Così in conferenza stampa Valentin Vacherot, che ha ottenuto la prima vittoria della sua carriera in uno Slam battendo al primo turno dell’Australian Open 2026 il qualificato Martin Damm Jr. Il monegasco si è imposto con un triplo 6-4 in un’ora e cinquantacinque.

ESPERIENZA E LIVELLO DI GIOCO

“Sono consapevole di poter essere battuto da chiunque, perché mi manca l’esperienza per gestire il ruolo di favorito in partite di questo livello” ha ammesso Vacherot, che a 27 anni sta affrontando il suo primo Major da testa di serie. Dopo l’exploit al Master 1000 di Shanghai 2025, che lo vide trionfare partendo dalle qualificazioni, il classe ’98 ha mantenuto una buona continuità.

A tal proposito ha detto: “Imparo moltissimo ogni giorno e, anche nelle partite di quest’anno, ho percepito un livello di gioco nettamente superiore rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione”. Sul futuro si è espresso così: “La mia media di rendimento è cresciuta tanto: sono entusiasta di scoprire cosa significhi stare tra i primi 35 giocatori del mondo. Penso di poter continuare a migliorare”.