La “maledizione” della testa di serie n.28: cinque Slam in fila fuori al primo turno

Negli ultimi cinque tornei dello Slam del circuito maschile si è verificata una ricorrenza statistica insolita: la testa di serie numero 28 è sempre stata eliminata al primo turno. Un dato che si ripete con continuità, indipendentemente da superficie, periodo della stagione e profilo dei giocatori coinvolti, e che merita attenzione proprio per la sua costanza.

LA CRONOLOGIA COMPLETA

Australian Open 2025 → n. 28 Sebastián Báez , eliminato al primo turno da Cazaux

→ n. , eliminato al primo turno da Cazaux Roland-Garros 2025 → n. 28 Brandon Nakashima , sconfitto all’esordio da Navone

→ n. , sconfitto all’esordio da Navone Wimbledon 2025 → n. Alexander Bublik , fuori al primo match da Munar

→ n. , fuori al primo match da Munar US Open 2025 → n. Alex Michelsen , ko al primo turno da Comesana

→ n. , ko al primo turno da Comesana Australian Open 2026 → n.28 João Fonseca, eliminato all’esordio da Spizzirri

Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente al prossimo appuntamento: Roland-Garros 2026. La domanda è semplice e inevitabile: riuscirà finalmente il prossimo n.28 a spezzare la serie, o la striscia è destinata ad allungarsi ancora?