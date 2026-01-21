La “maledizione” della testa di serie n.28: cinque Slam in fila fuori al primo turno

Negli ultimi cinque tornei dello Slam del circuito maschile si è verificata una ricorrenza statistica insolita: la testa di serie numero 28 è sempre stata eliminata al primo turno. Un dato che si ripete con continuità, indipendentemente da superficie, periodo della stagione e profilo dei giocatori coinvolti, e che merita attenzione proprio per la sua costanza.
LA CRONOLOGIA COMPLETA
- Australian Open 2025 → n.28 Sebastián Báez, eliminato al primo turno da Cazaux
- Roland-Garros 2025 → n.28 Brandon Nakashima, sconfitto all’esordio da Navone
- Wimbledon 2025 → n.Alexander Bublik, fuori al primo match da Munar
- US Open 2025 → n.Alex Michelsen, ko al primo turno da Comesana
- Australian Open 2026 → n.28 João Fonseca, eliminato all’esordio da Spizzirri
Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente al prossimo appuntamento: Roland-Garros 2026. La domanda è semplice e inevitabile: riuscirà finalmente il prossimo n.28 a spezzare la serie, o la striscia è destinata ad allungarsi ancora?