Australian Open 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 23 gennaio. In campo Paolini e Alcaraz

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 23 gennaio all’Australian Open 2026. Una sola presenza azzurra che è quella di Jasmine Paolini che affronterà Iva Jovic sulla John Cain Arena non prima delle 07.oo (ora italiana). In campo anche Carlos Alcaraz opposto a Corentin Moutet. Il padrone di casa Alex de Minaur sfiderà Frances Tiafoe.
IL PROGRAMMA COMPLETO
ROD LAVER ARENA
ore 1.30 – (1) Sabalenka vs Potapova
non prima delle 3.30 – (1) Alcaraz vs (32) Moutet
non prima delle 9.00 – (29) Tiafoe vs (6) De Minaur
a seguire – Ruse vs (8) Andreeva
MARGARET COURT ARENA
ore 1.30 – (11) Medvedev vs Marozsan
non prima delle 4.oo – (3) Gauff vs Baptiste
non prima delle 9.00 – (12) Svitolina vs (23) Shnaider
a seguire – (10) Bublik vs Etcheverry
JOHN CAIN ARENA
ore 1.00 – (17) Mboko vs (14) Tauson
a seguire – (19) Paul vs (14) Davidovich Fokina
non prima delle 7.oo – (29) Jovic vs (7) Paolini
non prima delle 8.30 – (3) Zverev vs (26) Norrie
KIA ARENA
ore 1.00 – (25) Tien vs Borges
a seguire – (Q) Sonmez vs Putinseva
a seguire – (19) Muchova vs Linette
a seguire – (18) Cerundolo vs (13) Rublev