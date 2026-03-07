Master 1000 Indian Wells 2026: Sinner stabilisce un nuovo record

Con la vittoria contro Dalibor Svrcina, Jannik Sinner ha stabilito un altro record. È diventato solo il quarto giocatore classificato in Top 5 a raggiungere una striscia di 50 vittorie consecutive contro avversari fuori dalla Top 50 ATP dal 1973. Prima di lui erano riusciti ad aprire una striscia di 50-0 contro avversari classificati oltre alla cinquantesima posizione Jimmy Connors, Guillermo Vilas e John McEnroe. Curioso come l’italiano sia stato l’unico giocatore a riuscirci in tempi recenti: si tratta di una statistica che nemmeno Roger Federer e Rafael Nadal sono riusciti a raggiungere, così come l’intramontabile Novak Djokovic.