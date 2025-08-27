NewsUS Open

US Open 2025: Ruud cade al 2° turno contro Collignon

Casper Ruud
Casper Ruud

Raphaël Collignon ha sconfitto Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5 al secondo turno degli US Open 2025. Dopo aver perso i due set centrali, il belga ha rimontato con una prestazione solida, mettendo a referto 18 ace e conquistando 7 break point su 13 opportunità. Collignon, attualmente al 107º posto del ranking ATP, festeggia così la sua seconda vittoria in carriera in uno Slam. La crescita del giovane belga è stata costante: grazie ai successi nel circuito Challenger a Pune, Pau e Monza, a maggio 2025 era entrato tra i primi 100 al mondo, raggiungendo la posizione numero 81 ATP.

Per Casper Ruud, invece, si tratta dell’ennesima delusione in un’annata difficile, in cui non è mai riuscito a superare il secondo turno in un Major. Nonostante ciò, grazie al trionfo e ai 1000 punti di Madrid, lo scandinavo è in piena corsa per uno posto nelle Nitto ATP Finals di Torino. Al momento è decimo nella race, subito alle spalle di Lorenzo Musetti e a 510 punti dall’ottavo posto occupato da De Minaur. Un gap che però nel corso delle due settimane di Slam è destinato a crescere, sono diversi anche quelli che verosimilmente potranno scavalcarlo: Ruud, Rublev e Khachanov su tutti.

