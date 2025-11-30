Coco Gauff nel mirino per i troppi doppi falli: il padre la difende e guarda al 2026

Coco Gauff (n.3 WTA) è da diversi anni considerata uno dei grandi talenti del circuito femminile internazionale e a stelle e strisce. La 21enne giocatrice statunitense, quest’anno, ha vinto il suo secondo Slam al Roland Garros, dopo il primo conquistato in casa agli US Open 2023. Nel 2025 la Gauff ha inoltre vinto il titolo a Wuhan e ha raggiunto le finali dei W1000 di Roma e Madrid.

Nonostante questi ottimi risultati, non sono mancate le polemiche legate a un primato registrato dalla giocatrice statunitense: quello dei doppi falli. La Gauff ha infatti chiuso la stagione con 431 doppi falli.

Il padre di Coco, Corey Gauff, ha però voluto rassicurare tutti attraverso un post su Instagram: “Rilassatevi, è una statistica e un fatto, un’area da migliorare. Lavorerà su questo: è difficile trovare qualcuno che lavori più duramente di lei sul proprio gioco. Il 2026 sta arrivando”.

La giocatrice ha recentemente annunciato di essere tornata ad allenarsi per preparare la stagione 2026.

La partenza del 2026

La tennista di Atlanta debutterà nel nuovo anno alla United Cup insieme a Taylor Fritz, con l’obiettivo di difendere il titolo degli Stati Uniti nella competizione.

Australian Open 2026

Nel primo Slam dell’anno, la Gauff sarà la testa di serie numero 3 del torneo. Ciò significa che non affronterà le sue principali rivali — Aryna Sabalenka o Iga Swiatek — prima delle semifinali.

La 21enne a stelle e strisce punterà a conquistare il suo terzo Slam, in una carriera ancora agli inizi ma che punta a raggiungere traguardi molto ambiziosi.