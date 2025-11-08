Wta Finals Riyadh 2025, trionfo Kudermetova/Mertens: battute in finale Babos/Stefani

Nell’atto conclusivo del doppio alle Wta Finals 2025, Veronika Kudermetova ed Elise Mertens superano Timea Babos e Luisa Stefani in un’ora e trentanove minuti, con il risultato di 7-6(4) 6-1, e si laureano campionesse.

Il duo belga-russo conferma le ottime sensazioni avute per tutto il corso del torneo – ad eccezione del primo incontro – e conclude l’anno nel migliore dei modi. È risultata decisiva la diversa gestione nei momenti più importanti del match, con Kudermetova che si è distinta come migliore giocatrice delle quattro, trascinando la sua compagna per gran parte della finale.

Kudermetova e Mertens impreziosiscono ulteriormente un’annata che le aveva già viste uscire vincitrici da un torneo prestigioso come Wimbledon e dimostrano di essere una delle coppie più in forma del momento.

La partita

Nel primo set, nonostante quattro palle break a disposizione per Babos/Stefani, sono le loro avversarie a prendere margine, portandosi sul 3-1. Mertens perde però il suo turno di battuta e si torna in parità. Il primo parziale si decide dunque al tie-break, vinto da Kudermetova/Mertens, per 7 punti a 4. Si rivelerà un momento cruciale della partita: da quel momento in poi le vincitrici in carica dello Slam londinese alzano il livello del loro gioco, imponendosi per 6-1 nel secondo set e bissando il successo del 2022.