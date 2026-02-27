Combine sulle scommesse a livello Challenger e ITF: l’ITIA sospende un tennista argentino

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha reso noto di aver sospeso il tennista argentino Leonardo Aboian per un periodo di sei anni e nove mesi, a cui si aggiunge una multa di $40.000 (di cui 25.000 sospesi). Sospensione e multa sono dovute a 30 violazioni del protocollo anticorruzione (TACP), relative soprattutto alla combina di risultati e scommesse.

Il motivo

Il ventisettenne, infatti, ha ammesso di aver combinato il risultato di ben 8 partite, tra singolari e doppi, tra il 2018 e il 2025 a livello Challenger e ITF. Il giocatore ha riconosciuto le sue responsabilità, tra cui figurano l’aver agevolato le scommesse, aver pilotato l’esito degli eventi, aver ricevuto pagamenti per non impegnarsi al massimo delle sue possibilità e non aver denunciato le proposte di corruzione.

Aboian era già stato sospeso per precauzione il 19 settembre 2025, data da cui verrà fatta decorrere la squalifica. Di conseguenza, la sospensione terminerà il 18 giugno 2032. Fino ad allora, l’argentino non potrà giocare, allenare e nemmeno assistere a qualsiasi evento tennistico organizzato dai membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualunque federazione nazionale.

Inoltre, di recente, un caso molto controverso ha coinvolto – seppur indirettamente – il fratello di Aboian, Valerio. In occasione del suo match di ottavi di finale al Challenger 125 di Rosario, infatti, il suo avversario Nikolas Sanchez Izquierdo era stato minacciato telefonicamente da alcuni scommettitori, tanto da indurre l’organizzazione a far disputare il match a porte chiuse.