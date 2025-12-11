Tommy Paul torna in campo: “Più emozionato che mai all’idea di tornare a giocare”

Dopo mesi di assenza, o quasi scomparsa, dal tour, Tommy Paul si è rivisto per l’esibizione contro Nick Kyrgios, da cui ne è uscito vincitore. Nel periodo successivo al match di terzo turno dello US Open disputato contro Alexander Bublik, data della sua ultima apparizione nel circuito, non si è saputo più nulla riguardo alla sua figura, alle sue condizioni fisiche o qualunque cosa riguardasse un suo ritorno. “Mi piace pensare di essere in un punto intermedio della mia carriera – sottolinea a Tennis.com -. Ho visto questa pausa come un’opportunità per riposare e prepararmi per la seconda metà”.

La preparazione iniziale è molto importante per concedersi la possibilità di giocare numerose sfide durante il corso dell’anno, adesso Paul ne ha maggiore consapevolezza: “È difficile quando senti di stare giocando un gran tennis e poi il tuo fisico non ti permette di rendere. Ma questo ti spinge a lavorare ancora più duramente nei mesi senza tornei”.

CALENDARIO FITTO

Da tennista l’anno è parecchio lungo, tra le tante partite, i possibili infortuni, tutto ciò può essere logorante, ma secondo l’attuale numero 20 del mondo, c’è modo di obiettare a questa situazione: “Noi tennisti ci lamentiamo sempre che la stagione è troppo lunga e che il tour dovrebbe fermarsi dopo lo US Open, ed è praticamente quello che ho fatto. Lasciatemi dire: non è poi così male”.

Rispetto alle altre stagioni, visto il tempo di riposo che si è concesso “in anticipo”, ha voluto riprendere la racchetta in mano un po’ prima: “Di solito non inizio a giocare partite di allenamento o punti fino a circa due settimane prima di partire per l’Australia. Quest’anno, con il Garden Cup, ho iniziato a giocare due settimane fa”.

Come per tutti gli sportivi, riconosce che niente è paragonabile ad un momento come quello sul campo da gioco, dove tutto ciò che conta è dare il massimo: “Mi manca competere. Gli allenamenti non bastano: puoi impegnarti, ma una partita vera ti spinge oltre i tuoi limiti. Dopo un match senti dolori che un allenamento non ti dà. Amo quel tipo di sensazione”.