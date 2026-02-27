Ljubicic sugli ultimi anni con Federer: “2017 anno straordinario, sembrava di vivere un sogno”

L’ingresso di Ivan Ljubicic nel 2016 all’interno del team di Roger Federer ha dato vita a un’ultima parentesi di carriera ricca di successi per lo svizzero. Il talento, l’eleganza e la maestria del nativo di Basilea, mixati alla straordinaria esperienza dell’allenatore croato, diedero vita a un binomio capace di regalare a Roger gli ultimi tre Slam della sua carriera e, forse, i più significativi. Perché quell’anno il venti volte campione Slam era a un passo da appendere la racchetta al chiodo a causa delle continue lesioni. Ma l’intervento al ginocchio, che per tanti era la parola fine sulla sua carriera, fu invece l’inizio di un ultimo sprint degno di un campione. E, se gran parte del merito è ovviamente tutto per Roger, va riconosciuto a Ljubicic il magnifico lavoro svolto per aiutare lo “Swiss Maestro” a reinventarsi.

Il segreto del successo

Nel podcast Off Court il croato ha ricordato il periodo passato al fianco di Roger, sottolineando come, in preparazione della finale dell’Australian Open 2017 contro Rafael Nadal, il focus principale fosse sulla costruzione di un rovescio piatto e non smorzato o in top spin. “È molto difficile ricordare quel periodo: quando sei un allenatore lavori su tutto contemporaneamente e dici così tante cose che non sai cosa rimarrà. Una cosa è certa: tutti sapevamo che non potevi mollare contro Rafa, quindi per me era molto ovvio che dovesse colpire quei rovesci se voleva avere qualche possibilità di batterlo. Io volevo che colpisse un rovescio piatto, non un fendente o un top spin”.

Per ammissione dello stesso Rafa, quella versione di Roger fu a tratti la migliore della sua carriera e la conquista dell’Happy Slam 2017 fu un successo intriso di redenzione. La mossa vincente fu proprio opera di Ivan: “Ci lavoravamo già da settembre 2016, per circa cinque mesi, soprattutto sulla risposta. Ma sai com’è: ti concentri su un aspetto specifico e poi tutto resta nei dettagli. Abbiamo curato in modo particolare il rovescio, anche se i miglioramenti si sono riflessi pure su altri aspetti del gioco. Oggi si tende a dire che Ljubicic abbia trasformato il suo rovescio e che, avendo anch’io giocato con il rovescio a una mano, potessi allenare solo tennisti con quella tecnica. In realtà, in quel periodo si è creata una sorta di tempesta perfetta e lui ha iniziato a sentirsi sempre più sicuro in quel colpo. Il 2017 è stato un anno straordinario, sia per la sua carriera sia per il nostro team: sembrava davvero di vivere un sogno”.

La redenzione di Roger

Indimenticabile proprio la battaglia contro il maiorchino, conclusa al quinto set in un match che, secondo tanti, nessuno dei due avrebbe dovuto raggiungere. La vittoria di Wimbledon nello stesso anno, e ancora dell’Australian Open nel 2018, hanno poi coronato il sogno dei 20 Slam – allora il primo a toccare tale vetta – regalando a migliaia di fan in tutto il mondo gli ultimi anni di carriera di uno dei più grandi (se non il più grande) interpreti della storia del tennis.