ATP 500 Acapulco 2026: finale surreale tra Kecmanovic e Atmane (VIDEO)

Finale surreale all’ATP 500 di Acapulco 2026 nella partita valida per i quarti di finale tra Miomir Kecmanovic e Terence Atmane. Il serbo, avanti 6-3, 5-3 e servizio, era pronto per servire per il match, ma sul punto decisivo è successo qualcosa di più unico che raro. Atmane, dato l’asfissiante caldo umido di Acapulco, si è recato verso il suo asciugamano per detergersi il sudore prima di rispondere. La perdita di tempo è stata malvista dal direttore di gara che, stizzito dall’atteggiamento del francese, ha assegnato un warning proprio per non essersi presentato pronto alla risposta sul servizio di Kecmanovic.

Ciò che Atmane non aveva considerato è che per lui si trattava del secondo warning della sfida: la seconda penalità gli è costata la perdita del punto e del match.

Tra i fischi e il brusio del pubblico, infastidito dalla decisione del giudice di sedia, Kecmanovic ha vinto la sfida e conquistato la semifinale. L’arbitro, dal canto suo, ha applicato il regolamento alla lettera, forse anche troppo puntigliosamente, visto che il match era ormai al suo termine e l’epilogo sembrava già scritto.

Ricordiamo che il primo warning per time violation si ottiene se si superano i 25 secondi di tempo tra un punto e l’altro e comporta un semplice richiamo verbale. Il secondo porta alla perdita del punto, come nel suddetto caso, mentre in caso di un terzo warning si procede alla perdita del game e, andando a salire, è prevista anche la possibile squalifica.