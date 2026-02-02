ESCLUSIVA – Matteo Arnaldi salterà l’ATP 500 di Dallas e l’ATP 250 di Delray Beach

Matteo Arnaldi si cancella dal main draw dell’ATP 500 di Dallas e dalle qualificazioni dell’ATP 250 di Delray Beach. Continuano dunque gli stop forzati per il sanremese che, dopo il ritiro all’ATP 250 di Brisbane e il forfait da Adelaide, è costretto a rinunciare anche alle prime due tappe della tournée sul cemento statunitense. Alla base della nuova assenza c’è l’infortunio alla caviglia sinistra, non ancora completamente recuperato, che lo obbliga a restare fermo ai box più a lungo del previsto.
A Dallas si registra anche il forfait di Corentin Moutet: al loro posto entrano in tabellone Ethan Quinn e Mattia Bellucci. Per quanto riguarda invece Delray Beach, al posto di Arnaldi nelle qualificazioni avrà accesso Yoshito Nishioka.