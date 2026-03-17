Masters 1000 Miami 2026: il cammino nel torneo di Darderi e Berrettini

Per Luciano Darderi e Matteo Berrettini il Masters 1000 di Miami 2026 porta con sé ambizioni diverse, ma eguali obiettivi. Da una parte, il nativo di Villa Gesell, fresco di ingresso in Top 20, si presenta ai nastri di partenza del secondo torneo del Sunshine Double sulle ali dell’entusiasmo e con la voglia di splendere. Dopo la vittoria a Santiago, l’esperienza californiana a Indian Wells non è stata delle migliori, complici anche le difficili condizioni atmosferiche del deserto del Tennis Paradise, assai diverse rispetto al clima del Cile, dove si gioca invece su terra rossa.

Ritrovate le sensazioni giuste sul veloce, per Luciano è l’occasione giusta per suggellare il suo nuovo best ranking. Il cammino presenta un ingresso morbido per i primi due turni – bye e uno tra Giron e un qualificato poi – seguiti da tanti ostacoli via via che si va avanti nel torneo. Khachanov, in gran spolvero al terzo turno, non è un grattacapo da poco e, sul proseguimento del cammino, in caso, c’è Carlos Alcaraz a smorzare l’entusiasmo.

Per Berrettini, ovviamente, la situazione è ben diversa. Il tennista romano, impegnato fin dal primo turno, ha voglia di riscatto e sembrerebbe aver finalmente accantonato gli acciacchi fisici che hanno condizionato tutta la sua prima parte di stagione. Un avvio di 2026 che, infatti, vede Matteo in equilibrio tra successi e sconfitte: 4-4 lo score fino a ora.

A Indian Wells uscì con Alexander Zverev al secondo turno, mentre qui in Florida si può forse puntare più in alto. L’esordio è previsto, infatti, contro Alexander Muller, al rientro in campo dopo un infortunio al polpaccio che l’ha costretto a un mese di stop, e, in caso di vittoria, ecco Bublik e successivamente Vacherot. Dagli ottavi in poi si presenteranno avversari di alto calibro, ma l’augurio, intanto, è quello di approdarci con le migliori sensazioni.

Il cammino di Darderi nel torneo

Primo turno – bye

Secondo turno – Giron / qualificato

Terzo turno – Khachanov

Ottavi di finale – Alcaraz

Quarti di finale – Ruud / Hurkacz / Draper

Semifinale – Fritz / Musetti

Finale – Sinner

Il cammino di Berrettini nel torneo

Primo turno – Alexandre Muller

Secondo turno – Alexander Bublik

Terzo turno – Valentin Vacherot

Ottavi di finale – de Minaur / Arthur Fils

Quarti di finale – Musetti / Cobolli / Paul

Semifinale – Alcaraz / Fritz

Finale – Sinner