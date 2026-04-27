Montepremi Atp Challenger 175 Cagliari con Berrettini: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP Challener 175 di Cagliari 2026, in programma dal 28 aprile al 3 maggio. Tante stelle in Sardegna per un questo appuntamento che si piazza in una settimana strategica del calendario, ovvero durante gli ultimi giorni di un Masters 1000, con tanti giocatori top-100 che preferiscono mettere partite nelle gambe e provare a conquistare punti importanti invece che rimanere fermi. Quindi a Cagliari è spettacolo garantito, con tanti italiani a partire da Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. Ma anche stranieri del calibro di Navone, Hurkacz e tanti altri. In palio per il vincitore 175 punti Atp.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP CHALLENGER 175 CAGLIARI 2026
PRIMO TURNO – € 3.135 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 5.240 (13 punti)
QUARTI DI FINALE – € 8.840 (25 punti)
SEMIFINALE – € 15.175 (50 punti)
FINALE – € 25.735 (90 punti)
VINCITORE – € 43.635 (175 punti)