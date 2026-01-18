Australian Open 2026, kit speciale per Tiafoe: omaggio al paese d’origine dei genitori

Frances Tiafoe è sceso in campo con un completino speciale in occasione dell’Australian Open 2026, primo Slam della nuova stagione. Lo statunitense ha infatti indossato un kit bianco con delle macchie blu ben visibili. Per lui ha un significato molto profondo poiché si tratta di un omaggio alla Sierra Leone – che nella bandiera ha proprio il bianco e il blu, oltre al verde – paese d’origine dei suoi genitori. Emigrati negli Stati Uniti per dare un futuro migliore ai propri figli, si sono stabiliti nel Maryland. E proprio il lavoro di custode di un circolo da tennis del padre ha dato inizio alla carriera tennistica di Frances.