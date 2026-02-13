Challenger Tenerife 2 2026: Travaglia si ferma ai quarti

Stefano Travaglia si ferma ai quarti di finale al Challenger 75 di Tenerife 2, organizzato da MEF Tennis Events: ad eliminarlo è la wild card madrilena Alejandro Moro Canas (n. 276 ATP). La partita finisce 6-4 6-2 in un’ora e 18 minuti. Travaglia era l’ultimo azzurro rimasto in gioco a livello Challenger nella settimana dal 9 al 15 febbraio.

La partita

Nel primo set Moro Canas allunga sul 4-2 e servizio, ma Travaglia è abile a ricucire subito il gap. Tuttavia, lo spagnolo strappa nuovamente il servizio e chiude il set 6-4. Il secondo parziale inizia in salita per il nativo di Ascoli Piceno: perde 4 giochi consecutivi, cedendo due volte la battuta. Poi reagisce, recuperando un break e accorciando sul 4-2 e ha anche quattro chance per rimettere tutto in equilibrio, ma non riesce a capitalizzare. Al contrario, invece, cede nuovamente il servizio allo spagnolo che chiude set e match sul 6-2 interrompendo ai quarti l’avventura di Travaglia.