Feliciano López: “La rottura tra Alcaraz e Ferrero è arrivata troppo presto”

Le parole di Feliciano López riaccendono il dibattito sulla separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, una decisione che continua a far discutere nel tennis spagnolo.

Intervenuto per commentare la situazione, López ha espresso senza esitazioni la propria opinione: «Mi è sembrata una decisione precipitosa. Avevo la sensazione che Alcaraz avesse ancora molto bisogno di Ferrero, nonostante sappia quanto sia forte e quanto possa continuare a vincere anche da solo. La prova è che è andato in Australia e ha vinto l’Open». Un riconoscimento chiaro del talento del murciano, ma anche del peso che l’ex numero uno del mondo ha avuto nella sua crescita tecnica e mentale.

L’ex tennista spagnolo ha poi toccato l’aspetto umano della vicenda, sottolineando quanto una separazione di questo tipo possa incidere emotivamente: «Ognuno è fatto a modo suo e affronta il distacco come può». Parole che raccontano un legame profondo, costruito in anni di lavoro quotidiano e successi condivisi.

López ha anche evidenziato il senso di gratitudine che, a suo avviso, Alcaraz continua a provare verso il suo ex allenatore: «Credo che Alcaraz abbia pensato a Ferrero, perché è infinitamente grato per tutto ciò che ha fatto per lui, ma non lo ha fatto pubblicamente». Una riflessione che aggiunge un elemento interessante alla vicenda: la riconoscenza personale potrebbe esserci, anche se non manifestata apertamente.