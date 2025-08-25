News

Sinner-Alcaraz: la corsa al numero 1 del mondo passa dagli Us Open

Donato Boccadifuoco
By Donato Boccadifuoco
2 Min Read
Alcaraz e Sinner
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

È iniziata la 64^ settimana consecutiva da numero 1 del mondo per Jannik Sinner, un lungo periodo sul trono del tennis mondiale che però potrebbe interrompersi nelle prossime due settimane: decisivi saranno infatti i risultati che il tennista italiano ed il suo ormai eterno rivale Carlos Alcaraz matureranno in questa edizione degli US Open.

VINCERE È UNA CERTEZZA, MA NON L’UNICA…

Nel cercare di capire come possano cambiare a breve le dinamiche del vertice mondiale del tennis, bisogna partire da un dato certo: a prescindere dai risultati del rivale, sia per Jannik Sinner che per Carlos Alcaraz vincere l’ultimo Slam dell’anno equivale matematicamente a restare/ridiventare il numero 1 del mondo.

Un primato, quello di Sinner, che viene già messo in discussione seguendo la classifica Live Ranking, dove al numero 1 figura Carlos Alcaraz. Il tennista murciano si trova a quota 9550 punti, 60 in più del campione altoatesino. Il perché è presto detto ed è racchiuso in un semplice calcolo aritmetico: ad Alcaraz sono stati scalati i pochissimi punti da difendere (40, 50 meno i 10 del primo turno di questa edizione) conquistati la scorsa edizione degli Us Open segnata da una prematura eliminazione al secondo turno contro l’olandese Botic Van de Zandschulp; a Sinner invece ben 1990 (i 2000 della vittoria dello scorso anno meno i 10 del primo turno di questa edizione). Questi numeri rappresentano un’altra certezza, ovvero che per restare numero 1 del mondo Jannik Sinner, a New York, dovrà far meglio di Carlos Alcaraz.

In definitiva, tra due settimane una possibile finale Sinner-Alcaraz metterebbe in palio non “solo” un titolo Slam ma anche la posizione di vertice della classifica mondiale. Riusciranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a contendersi l’ottavo Slam consecutivo e il numero 1 del mondo? Ai vari Djokovic, Zverev, Fritz, Draper e Shelton l’ardua sentenza…

LA CLASSIFICA LIVE AGGIORNATA

  • Ultimo aggiornamento: 25 agosto ore 16:00
  1. Carlos Alcaraz (ESP) 9.550 punti (1T vs. Opelka)
  2. Jannik Sinner (ITA) 9.940 (1T vs. Kopriva)

 

