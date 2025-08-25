Sinner-Alcaraz: la corsa al numero 1 del mondo passa dagli Us Open

È iniziata la 64^ settimana consecutiva da numero 1 del mondo per Jannik Sinner, un lungo periodo sul trono del tennis mondiale che però potrebbe interrompersi nelle prossime due settimane: decisivi saranno infatti i risultati che il tennista italiano ed il suo ormai eterno rivale Carlos Alcaraz matureranno in questa edizione degli US Open.

VINCERE È UNA CERTEZZA, MA NON L’UNICA…

Nel cercare di capire come possano cambiare a breve le dinamiche del vertice mondiale del tennis, bisogna partire da un dato certo: a prescindere dai risultati del rivale, sia per Jannik Sinner che per Carlos Alcaraz vincere l’ultimo Slam dell’anno equivale matematicamente a restare/ridiventare il numero 1 del mondo.

Un primato, quello di Sinner, che viene già messo in discussione seguendo la classifica Live Ranking, dove al numero 1 figura Carlos Alcaraz. Il tennista murciano si trova a quota 9550 punti, 60 in più del campione altoatesino. Il perché è presto detto ed è racchiuso in un semplice calcolo aritmetico: ad Alcaraz sono stati scalati i pochissimi punti da difendere (40, 50 meno i 10 del primo turno di questa edizione) conquistati la scorsa edizione degli Us Open segnata da una prematura eliminazione al secondo turno contro l’olandese Botic Van de Zandschulp; a Sinner invece ben 1990 (i 2000 della vittoria dello scorso anno meno i 10 del primo turno di questa edizione). Questi numeri rappresentano un’altra certezza, ovvero che per restare numero 1 del mondo Jannik Sinner, a New York, dovrà far meglio di Carlos Alcaraz.

In definitiva, tra due settimane una possibile finale Sinner-Alcaraz metterebbe in palio non “solo” un titolo Slam ma anche la posizione di vertice della classifica mondiale. Riusciranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a contendersi l’ottavo Slam consecutivo e il numero 1 del mondo? Ai vari Djokovic, Zverev, Fritz, Draper e Shelton l’ardua sentenza…

LA CLASSIFICA LIVE AGGIORNATA

Ultimo aggiornamento: 25 agosto ore 16:00