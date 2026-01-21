Australian Open 2026: Zverev, de Minaur, Medvedev e Rublev avanti in quattro set. Bublik in tre

Nessuna sorpresa in negativo per alcune delle principali teste di serie impegnate nei match validi per il secondo turno dell’Australian Open 2026. Alexander Zverev, Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Andrey Rublev hanno infatti vinto i rispettivi incontri che gli permetteranno di scendere nuovamente in campo nelle prossime sfide di terzo turno. Il numero 3 del mondo si è imposto contro il francese Alexandre Muller col punteggio di 6-3 4-6 6-3 6-4 in poco più di tre ore. Prossimo avversario del tedesco sarà il britannico Cameron Norrie che ha superato in quattro set l’americano Emilio Nava.

AVANZANO ANCHE DE MINAUR, MEDVEDEV E RUBLEV

Al terzo turno anche Alex de Minaur che ha superato in rimonta il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-7(5) 6-2 6-2 6-1. In quattro set anche i successi di Daniil Medvedev e Andrey Rublev rispettivamente contro Quentin Halys (6-7(9) 6-3 6-4 6-2) e Jaime Faria (6-4 6-3 4-6 7-5). L’australiano attende ora il vincente del match tra Frances Tiafoe e Francisco Comesana; già definiti invece gli avversari dei due moscoviti: Fabian Marozsan per Medvedev e Francisco Cerundolo per Rublev.

PERCORSO NETTO PER BUBLIK

Prosegue senza perdere alcun set il torneo di Alexander Bublik: dopo il 3-0 contro Jenson Brooksby arriva anche la netta affermazione contro l’ungherese Marton Fucsovics per 7-5 6-4 7-5 in poco più di due ore. Nel prossimo turno, il numero 10 del mondo sfiderà l’argentino Tomas Martin Etcheverry uscito vittorioso in tre set dalla sfida contro il britannico Arthur Fery per 7-6(4) 6-1 6-3.