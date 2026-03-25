La strana statistica di chi elimina Alcaraz prima della finale

Nell’ultimo anno solo quattro giocatori sono riusciti ad eliminare Carlos Alcaraz in un turno, di qualsiasi torneo ATP, che non fosse la finale. Gli autori dell’impresa sono stati: David Goffin (secondo turno, Masters 1000 Miami 2025), Cameron Norrie (secondo turno, Masters 1000 di Parigi 2025), Daniil Medvedev (semifinale, Masters 1000 di Indian Wells 2026) e Sebastian Korda proprio al Masters 1000 di Miami 2026, precisamente al terzo turno. La strana coincidenza che accomuna i quattro tennisti è che nessuno di loro ha poi vinto il match successivo.

Goffin perse 6-3 6-7 6-3 contro Brandon Nakashima, giustiziere di Norrie fu Valentin Vacherot (7-6 6-4), Korda ha perso la maratona degli ottavi di finale contro la sorpresa Martin Landaluce (2-6 7-6 6-4 in 2 ore e 27 minuti). Storia leggermente diversa per Medvedev che ha sì perso il match successivo, ma si trattava della finale di Indian Wells contro Jannk Sinner. L’ultimo giocatore capace di eliminare Alcaraz prima della finale e vincere anche il match seguente è stato Jack Draper al Masters 1000 di Indian Wells 2025: dopo aver sconfitto 6-1 0-6 6-4 il murciano in semifinale vinse anche la finale contro Holger Rune.