Alcaraz sconfitto da Korda a Miami: come cambia la classifica ATP, la lotta con Sinner per il numero uno

Carlos Alcaraz è stato sconfitto da Sebastian Korda al terzo turno del Masters 1000 di Miami 2026. Buone notizie per Jannik Sinner, che potrà recuperare tanti punti allo spagnolo in ottica ranking ATP. Alcaraz quantomeno non perderà terreno dato che lo scorso anno fu sconfitto in Florida all’esordio da David Goffin, anzi solo battendo Joao Fonseca ha guadagnato 40 punti. L’azzurro però aveva addirittura saltato il torneo per via della sospensione di tre mesi e ha dunque la ghiotta opportunità di accorciare le distanze dalla vetta.

Ranking ATP attuale

Alcaraz 13.590

Sinner 11.450

Ranking ATP se Sinner vince il torneo di Miami

Alcaraz 13.590

Sinner 12.400

Quando può tornare numero uno Sinner?

Il primo torneo utile per il sorpasso potrebbe essere quello di Monte-Carlo. Se Sinner vincesse il Miami Open, arriverebbe nel Principato di Monaco con appena 190 punti di ritardo dallo spagnolo e avrebbe la prima chance per mettere la testa avanti. Altrimenti l’azzurro avrà un’opportunità anche a Madrid (dove non ha punti da difendere) oppure tra Roma e Parigi, in cui ha sì raggiunto due finali ma dove Alcaraz difende un totale di 3.000 punti.