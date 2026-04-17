ATP Barcellona 2026: Musetti battuto ai quarti da Fils

Lorenzo Musetti non riesce a contenere l’esplosività di Arthur Fils e si arrende nei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2026. 6-3 6-4 il punteggio in favore del francese, capace di imporsi in un’ora e un quarto grazie a una prestazione autorevole, come certificato dalle zero palle break concesse. Niente da fare per un buon Musetti, forse un po’ indietro di condizione, che non ha potuto nulla contro un avversario in stato di grazia. Sfuma dunque una ghiotta chance per il carrarino di fare strada in un torneo che, dopo il ritiro di Carlos Alcaraz, lo vedeva tra i favoriti, ma soprattutto di incamerare punti in vista delle importanti cambiali in arrivo nelle prossime settimane. Resterà perciò numero 9 del ranking ATP, rischiando però seriamente di salutare la top 10 dopo il torneo di Madrid.

La partita

La prima chance di break capita sulla racchetta di Fils, nel quarto game, ma Lorenzo si salva. Nell’ottavo game – proprio quello in cui Musetti rinuncia a un punto, sostenendo che una palla chiamata ‘out’ dal sistema elettronico sia in realtà buona – il francese va invece a segno ai vantaggi e poco dopo chiude il set con un altro comodo turno di servizio (appena sei 15 persi in cinque game). Nel secondo parziale regna invece l’equilibrio e, pur non andando vicino a ottenere il break, quantomeno Musetti non corre rischi nei suoi turni di battuta. Proprio quando il tie-break sembra all’orizzonte, Fils sale di livello, strappa il servizio all’avversario e scrive la parola fine al match.