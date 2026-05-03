Tabellone femmine qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone femminile delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Il WTA 1000 italiano in programma dal 4 al 17 maggio vede tante presenze azzurre a caccia del main draw: Samira De Stefano, Giorgia Pedone, Federica Urgesi, Marta Lombardini, Beatrice Ricci e Noemi Basiletti. Di seguito il tabellone completo:
(1) Potapova vs Begu
Krueger vs (13) Bartunkova
(2) Ruse vs Dodin
Salkova vs (22) Kraus
(3) Birrell vs Yuan
(WC) Pedone vs (17) Waltert
(4) Osorio vs Kalinina
Semenistaja vs (21) Volynets
(5) Parks vs Galfi
Sasnovich vs (24) Grabher
(6) Tomljanovic vs (WC) Lombardini
Jeanjean vs (15) Parry
(7) Arango vs (WC) Basiletti
(WC) De Stefano vs (18) Snigur
(8) Zarazua vs (WC) Urgesi
Pavlyuchenkova vs (16) Erjavec
(9) Blinkova vs Sherif
(WC) Ricci vs Korpatsch
(10) Townsend vs Sramkova
Jimenez Kasintseva vs (23) Sun
(11) Tagger vs Lamens
Korneeva vs (20) Seidel
(12) Vandewinkel vs Teichmann
Masarova vs (14) Uchijima