Tabellone femmine qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone femminile delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Il WTA 1000 italiano in programma dal 4 al 17 maggio vede tante presenze azzurre a caccia del main draw: Samira De Stefano, Giorgia Pedone, Federica Urgesi, Marta Lombardini, Beatrice Ricci e Noemi Basiletti. Di seguito il tabellone completo:

(1) Potapova vs Begu

Krueger vs (13) Bartunkova

(2) Ruse vs Dodin

Salkova vs (22) Kraus

(3) Birrell vs Yuan

(WC) Pedone vs (17) Waltert

(4) Osorio vs Kalinina

Semenistaja vs (21) Volynets

(5) Parks vs Galfi

Sasnovich vs (24) Grabher

(6) Tomljanovic vs (WC) Lombardini

Jeanjean vs (15) Parry

(7) Arango vs (WC) Basiletti

(WC) De Stefano vs (18) Snigur

(8) Zarazua vs (WC) Urgesi

Pavlyuchenkova vs (16) Erjavec

(9) Blinkova vs Sherif

(WC) Ricci vs Korpatsch

(10) Townsend vs Sramkova

Jimenez Kasintseva vs (23) Sun

(11) Tagger vs Lamens

Korneeva vs (20) Seidel

(12) Vandewinkel vs Teichmann

Masarova vs (14) Uchijima